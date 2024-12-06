نسب إنجاز متصاعدة في ملعب الرصافة الأولمبي

2024-12-06 14:15:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيشهد مشروع ملعب الرصافة الأولمبي سعة 30 ألف متفرج ارتفاعاً ملحوظاً بنسب الإنجاز وظهور ملامحه العمرانية بصورة متقدمة.وقال المهندس أسعد زاهد رئيس دائرة المهندس المقيم في بيان لوزارة الشباب والرياضة/ دائرة الشؤون الهندسية ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العمل متابع بشكل دقيق من أجل تذليل جميع العقبات، مبيناً أن ملعب الرصافة يعد من الملاعب المهمة، التي ستضاف إلى ملاعب العاصمة بغداد".وأضاف أن" المشروع يضم ملعباً رئيساً سعة (30) ألف متفرّج، إلى جانب ملعبين ثانويين للتدريب، الأوّل سعته (2000) متفرّج، والآخر يتّسع إلى (500) متفرّج، وبناية فندقية، وموقف خاص للسيارات، إلى جانب مساحات خضراء".وبين أن "العمل ماضٍ على قدم وساق في جميع قطاعات المشروع ( الملعب الرئيسي، ملاعب التدريب ، البناية الفندقية، وكذلك السياج الخارجي للمشروع ) وبوتيرة متصاعدة".