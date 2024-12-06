الحكومة العراقية: نتواصل مع دمشق وطهران وموسكو وواشنطن بشأن الأحداث السورية

2024-12-06 14:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، يوم الجمعة، عن وجود تنسيقمع سوريا وإيران وروسيا وأمريكا لاحتواء الأزمة السورية، مؤكداً في الوقت نفسه غلقالحدود بالكامل.

وقالالعوادي في لقاء مع شبكة "روسيا اليوم عربية"، إن "القضية السوريةهي قضية أمن قومي عراقي ويجب أن يفهم العراق ما الذي يدور في سوريا، وقد قمنا بإغلاقالحدود مع سوريا وتعزيز القوات على طول الحدود العراقية السورية".

وأضاف"السلطات العراقية بدأت حراكاً دبلوماسياً مع سوريا وروسيا والولايات المتحدةوإيران"، معتبراً أن "هناك تقاطعاً بين الأطراف ولكن يمكن احتواءالأزمة".

وشددعلى أنه "لا يوجد أي حديث عن تقسيم سوريا وهذا الأمر خط أحمر بالنسبة إلىالعراق"، جازماً بأن "سوريا لم تطلب أي مساعدة عسكرية لكن أعطتنا رسائلعن خطورة الوضع ونحن نتفاعل معها".

وأكدالعوادي أن "سجون الإرهابيين في مخيم الهول تمثل تهديداً للعراق ولدينا خشيةمن إطلاق سراحهم"، مضيفا "قبل هذه التطورات المتسارعة كان هناك مشاركةفعلية من إسرائيل في ضرب سواتر الجيش السوري".