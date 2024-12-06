2024-12-06 14:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، الاحداث الجارية في سوريا أنها "لا تنفصل عمار شهدته غزة ولبنان" التي تسببت بزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والتداول بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، خصوصاً ما يجري على الساحة السورية.

وأكد السوداني أن موقف العراق الرسمي والثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، مشدداً على أهمية احترام سيادة الأراضي السورية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة العراق بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة في سبيل احتواء الأزمة في سوريا، لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي، مشيراً إلى أن ما يحدث في سوريا لا ينفصل عما شهدته غزّة ولبنان من أحداث تسببت في تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، ان عراقجي وصل إلى مطار بغداد الدولي قادما من طهران في زيارة رسمية تستغرق يومياً واحداً يجتمع فيها مع نظيريه العراقي والسوري لمناقشة اخر التطورات في الوضع السوري.