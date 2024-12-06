عاجل.. المعارضة السورية المسلحة تقتحم أول حي إستراتيجي في حمص

2024-12-06 14:17:28 - المصدر: إرم نيوز

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن الفصائل المسلحة توغلت في "حي الوعر"، بمدينة حمص، وسط سوريا، ما يعني تَمكُن المعارضة من أول الأحياء الشهيرة والإستراتيجية في المحافظة الأكبر في البلاد من حيث المساحة.

وأوضح المصدر، لـ"إرم نيوز"، أن المنطقة التي دخلها المسلحون عن طريق مصياف، في حالة ترقب واستنفار، وسط انسحاب الجيش السوري من أبرز المواقع في حمص.

وتضم حمص العديد من المقار المهمة للحكومة السورية، لا سيما "حي النزهة"، و"الزهراء"، و"وادي الذهب"، و"حي الأرمن".

ويوجد في حي الوعر كذلك الكلية الحربية، وكلية المدرعات، وكلية الشؤون الإدارية، وفرع الأمن الجنائي، وقصر العدل، والمستشفى العسكري، ومستشفى الوليد، وغيرها.

كما يمكن من خلال حي الوعر، الوصول إلى مدينة طرطوس الساحلية، التي تعد معقلًا مهمًّا للجيش السوري.

ويشرف حي الوعر على عدة أحياء مثل "الغوطة"، و"الحمرا"، و"الدبلان"، و"المزرعة"، و"الرقة".

ويوم أمس الخميس، أعلن زعيم "هيئة تحرير الشام"، المعروفة سابقًا بـ" جبهة النصرة"، أبو محمد الجولاني، عن التوجه بعد حلب وإدلب، إلى حمص ودرعا ودير الزور.

وتأتي سيطرة المسلحين على حي الوعر في حمص، بعد إعلانهم الإحكام على ريف حمص الشمالي، وعلى تلبيسة، وبعض المواقع في الرستن.

ويقطن في حي الوعر حوالي 50 ألف نسمة، وشهد الحي إبان الأحداث السورية عام 2011، العديد من الأحداث المهمة، إذ تنازعت الأطراف المتصارعة السيطرة عليه، لأهميته الأمنية والإستراتيجية.