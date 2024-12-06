رغم استقرارها.. اسعار الذهب تتجه لثاني خسارة أسبوعية بانتظار تقرير الوظائف

2024-12-06 14:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تواصل أسعار الذهب مسارها الهبوطي للأسبوع الثاني على التوالي، رغم استقرارها المؤقت في تعاملات اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، في حين ينصب التركيز على بيانات الوظائف بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 04:22 بتوقيت بغداد، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2631.60 دولار للأونصة (الأونصة) ليتراجع بنحو 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع، فيما وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2654.70 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة مسجلة 31.31 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 935.99 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 965.85 دولار.

المصدر: وكالات









