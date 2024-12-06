الصناعة: ارتفاع بحجم تعاقدات شركة أدوية سامراء مع وزارة الصحة خلال 2024

2024-12-06 14:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأعلنت وزارة الصناعة، اليوم الجمعة، ارتفاع حجم تعاقدات شركة أدوية سامراء مع وزارة الصحة خلال 2024، حيث بلغت 26 عقداً لتجهيز مختلف المستحضرات الدوائية، فيما أشارت الى أن الشركة حققت تطوراً كبيراً في برنامجها الإنتاجي خلال الأشهر الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء حققت تطوراً كبيراً في برنامجها الإنتاجي خلال الأشهر الماضية من العام 2024 في مجال الإنتاج بنسبة بلغت 116 ‎%‎ "، مبينة: "أما في مجال المبيعات فقد بلغت 12‎% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".وأضافت أن "هذه الإنجازات التي حققتها الشركة انعكست بشكل إيجابي على المبيعات، وعلى الإنتاج الخاص بالأدوية".وأشارت الى أن "الشركة حققت ارتفاعاً في حجم تعاقداتها مع وزارة الصحة خلال العام 2024 والتي بلغت أكثر من 26 عقداً، وتم بموجبها تجهيز مختلف المستحضرات الدوائية التي تنتجها الشركة، وأيضاً مختلف الأدوية الحديثة والنمطية التي تعالج مختلف الأمراض بالإضافة الى المزمنة منها".