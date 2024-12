السوداني لوزير خارجية ايران: يجب احترام السيادة السورية

2024-12-06 14:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن العراق يواصل بذل الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة بسوريا. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن “رئيس مجلس الوزراء استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والتداول بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، خصوصاً في ما يجري …

