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الخطوط الجوية العراقية تواصل تنفيذ رحلات الإجلاء الطوعية لضيوف العراق اللبنانيين

الخطوط الجوية العراقية تواصل تنفيذ رحلات الإجلاء الطوعية لضيوف العراق اللبنانيين
الخطوط الجوية العراقية تواصل تنفيذ رحلات الإجلاء الطوعية لضيوف العراق اللبنانيين
2024-12-06 14:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، مواصلة تنفيذ رحلات الإجلاء الطوعية لضيوف العراق اللبنانيين. وذكر بيان للشركة ورد لـ عراق اوبزيرفر، انه “نفذ الناقل الوطني (الخطوط الجوية العراقية ) الرحلة الثانية من مطار بغداد الدولي الى مطار رفيق الحريري وعلى متنها أكثر من (150) مسافر”. واضاف، انه “جاء ذلك ،استناداً لتوجيهات …

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الخطوط الجوية العراقية تواصل تنفيذ رحلات الإجلاء الطوعية لضيوف العراق اللبنانيين

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