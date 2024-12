الخطوط الجوية العراقية تواصل تنفيذ رحلات الإجلاء الطوعية لضيوف العراق اللبنانيين

2024-12-06 14:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، مواصلة تنفيذ رحلات الإجلاء الطوعية لضيوف العراق اللبنانيين. وذكر بيان للشركة ورد لـ عراق اوبزيرفر، انه “نفذ الناقل الوطني (الخطوط الجوية العراقية ) الرحلة الثانية من مطار بغداد الدولي الى مطار رفيق الحريري وعلى متنها أكثر من (150) مسافر”. واضاف، انه “جاء ذلك ،استناداً لتوجيهات …

