2024-12-06 14:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ديالى / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن مقتل إرهابيين اثنين أحدهما كان يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة ديالى. وذكرت الوزارة في بيان، انه بعملية نوعية اختصاصية جاءت بإشراف وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات وبناءً على معلومات دقيقة من أبطال خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بالتنسيق والمتابعة مع القوة …

The post ديالى.. مقتل إرهابيين اثنين أحدهما كان يرتدي حزاماً ناسفاً first appeared on Observer Iraq.