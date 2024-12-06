2024-12-06 14:27:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن الأزمة السورية لن تكون حدثاً داخلياً مع وجود مجاميع إرهابية، لكن العراق يتحسب لأي طارئ لمواجهة المسلحين. وقال الفياض، في كلمة خلال الملتقى الأمني لوجهاء عشائر نينوى، إنه “لا يمكن للعراق غض الطرف عندما تتحكم بسوريا الجماعات الإرهابية”. وأضاف الفياض، أن “تداعيات كبيرة في […]

ظهرت المقالة مستذكراً “التاريخ القريب”.. الفياض: أزمة سوريا لن تكون حدثاً داخلياً بوجود مجاميع إرهابية أولاً على ايشان.



