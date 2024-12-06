2024-12-06 15:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، بقيام مجموعة من الشباب بحرق منتسب داخل عجلة النجدة في البصرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مجموعة من الشباب اقدموا على حرق منتسب في النجدة وعجلته بعد أن منع مجموعة من الشباب يعملون في غسل السيارات وسط الشارع قرب محطة الوقود في حي الكفاءات في محافظة البصرة".

واضاف ان "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث وتم اخماد النيران من العجلة كان المنتسب بصحة جيدة"، مبينا انه "تم مداهمة مكان الحادث وإلقاء القبض على الفاعلين في دور التجاوز".