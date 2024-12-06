خطيب الكوفة يتساءل عن "معضلة الكهرباء" وينتقد ظواهر التخنث والغناء وكثرة "الكافيهات"

2024-12-06 15:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

تساءل خطيب وإمام صلاة الجمعة المباركة في مسجد الكوفة، هادي الدنيناوي، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، عن معضلة الكهرباء في البلاد، منتقدا بعض الظواهر الفاسـدة المنتشرة في المجتمع.

وقال الدنيناوي خلال خطبة الجمعة بحسب بيان لمكتب اعلام الإشراف العام على الصلاة وتلقته "بغداد اليوم" إن "القائد مقتدى الصدر أوصى باقتطاع جزء من خطب محمد الصدر (قدس سره) وجعلها في الخطبة وأشار في حينها إلى ملف الكهرباء والمطالبة بإرجاعها، متسائلًا: "إلى متى تبقى معضلة الكهرباء في العراق".

وتابع الدنيناوي إن "الكثير من الناس يغرق في بحرِ المعاصي التي قضى عليها محمد الصدر (قدس سره)، متطرقا إلى بعض الظواهر الفاسـدة المنتشرة في المجتمع كالملابس المخجلة للرجال والنساء والتخنث واستعمال مساحيق التجميل وعودة الغناء".

واستدرك القول "لذا فكل عرس فيه غناء لا تذهب إليه وإن كان المتزوج أخاك لإنك ستكون مشارك في التجري على الله تعالى ومعين على الإثمِ"، مبينًا: إن "عرقلة الشارعِ في الزفة وتعطيل الطريق وتراقص الرجال والنساء في السيارات أمام الخلق هو من أشد المحرمات".

وأنتقد خطيب وإمام مسجد الكوفة المعظم ظاهرة لعب الدومنة والطاولي والشطرنجِ وكثرة الكافيهات في العراقِ، مؤكدًا أن "لعبها حرام بأي شكل وأن كسب الكافيهات التي تعتمد على هذه الأدوات المحرمة هو سحت حرام".