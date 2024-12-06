2024-12-06 15:27:04 - المصدر: ايشان

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اليوم الجمعة، أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ ينشط في البادية السورية. وأوضح عبدي خلال مؤتمر صحفي من مدينة الحسكة أن “هناك نشاطا لمرتزقة داعش في البادية، نطمئن شعبنا في الرقة والطبقة ودير الزور أن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة لحماية جميع أبناء المنطقة، وندعو عموم الشعب في المنطقة للالتفاف […]

ظهرت المقالة قسد تحذر من من تحرك داعش الإرهابي: بدأ ينشط في البادية السورية أولاً على ايشان.



