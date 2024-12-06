الكشف عن معضلة جديدة تعود لإزعاج برشلونة

2024-12-06 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، عن معضلة تواجه نادي برشلونة، بسبب خطر خسارة بعض لاعبيه في بطولة كأس السوبر الإسباني مطلع العام المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن "التفسير الخاطئ للوائح الاتحاد الإسباني، أعطى برشلونة، ضمانا زائفا بأنه سيكون لديه فرصة حتى 19 يناير/كانون ثان المقبل، لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور".

واضافت أن "برشلونة اعتبر بدعم من الاتحاد، أنه ليس من الضروري، إعادة تنشيط التسجيل المؤقت لأولمو وفيكتور بشكل عاجل، وبالتالي هناك فرصة لمدة 3 أسابيع أمام البارسا، لتجنب خرق قاعدة اللعب النظيف.

لكن المصدر ذاته أكد أن "رابطة الليجا ستتحقق من صحة التراخيص التي صادق عليها الاتحاد المحلي، وبدون ترخيص، لا يمكن لأولمو وفيكتور، اللعب في أي مسابقة".

وكان برشلونة قد تأخر عن تسجيل أولمو بعد بداية الموسم، بعد انتقاله إلى الفريق الكتالوني، الصيف الماضي، قادما من لايبزيج.

وتبدأ فترة التسجيل الثانية هذا الموسم، في الثالث من يناير/كانون ثان المقبل، وبالتالي يجب قيد كافة اللاعبين الذين يرغب برشلونة في إشراكهم في المباريات مع بداية العام الجديد.

ولن تلعب أي مباراة في الليجا حتى نهاية الأسبوع الأول من العام المقبل، فيما ستقام مباريات كأس الملك أيام 3 أو 4 أو 5 يناير، وكذلك (14 أو 15 أو 16 يناير).



المصدر: وكالات