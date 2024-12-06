المشهداني: الأوضاع الجارية في سوريا تحتاج إلى التعامل بحكمة

2024-12-06 16:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الجمعة، أن الأوضاع الجارية في سوريا تحتاج إلى التعامل بحكمة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المشهداني استقبل وزير الخارجية السوري بسام صباغ والوفد المرافق، وبحث معه التطورات على الأراضي السورية وما يجري من أوضاع إقليمية ودولية حيث قدم الوزير السوري شرحاً وافياً للأحداث".وأكد رئيس مجلس النواب أن "الأوضاع الجارية في سوريا تحتاج الى التعامل بحكمة"، مشيراً الى "ضرورة عقد اجتماعات عاجلة لدول الجوار لإيجاد مخرج آمن للأوضاع بما يصب في مصلحة الشعب السوري أولاً وشعوب المنطقة".