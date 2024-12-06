2024-12-06 16:05:02 - المصدر: واع

بغداد-واعجدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، موقف العراق الداعم لوحدة وسيادة الدولة السورية.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن" رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".واضاف البيان ،انه "جرى خلال اللقاء، بحث التطورات الأخيرة في سوريا وتداعياتها على المنطقة بأسرها"، مؤكداً "حرص العراق على تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا وبما يحفظ وحدتها وسلامة شعبها".وحذر "من التبعات لهذه الأحداث الأمنية، ما يتطلب إجراءات عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين".وجدد رئيس الجمهورية" موقف العراق الداعم لوحدة وسيادة الدولة السورية، ومساندته لأي مبادرة من شأنها الإسهام في الوصول إلى حلول تضمن بيئة آمنة ومستقرة لجميع السوريين"، مشيرا إلى أن "العراق يُكرس جميع جهوده من أجل التوصل لحلول تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".بدوره، أكد وزير الخارجية السوري أن "الأحداث الحالية في سوريا تشكل تهديدا للاستقرار والسلّم، معبراً عن شكره لمواقف العراق الداعمة إلى سوريا"، مستعرضاً "جهود الاتصالات والمشاورات التي تجري على الصعيد الإقليمي والدولي من أجل إيجاد حلول للأوضاع في سوريا".وأكد "أهمية التنسيق والتعاون المشترك وبما يسهم في تحقيق السلّم والأمن لشعوب المنطقة".