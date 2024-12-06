رئيس الوزراء يؤكد أهمية التنسيق مع الدول العربية للخروج بموقف موحد تجاه تحديات المنطقة

2024-12-06 16:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، ضرورة التنسيق مع الدول العربية للخروج بموقف موحد تجاه التطورات في سوريا.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وزير الخارجية السوري بسام صبّاغ وبحث معه آخر تطوّرات الساحة السورية وعموم المنطقة".وجدد رئيس الوزراء حسب البيان "موقف العراق، بالوقوف إلى جانب سوريا الشقيقة وشعبها"، مؤكداً "أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".وأشار رئيس الوزراء إلى "الجهود السياسية والدبلوماسية المتواصلة التي يبذلها العراق، من أجل حفظ الأمن في سوريا، الذي ينعكس بشكل مباشر على الأمن في سائر بلدان المنطقة"، مشددا على "أهمية التنسيق مع الدول العربية الشقيقة، للخروج بموقف موحد تجاه تحديات المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في سوريا".