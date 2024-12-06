رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجية السوري

2024-12-06 16:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، وزير الخارجية السوري بسام صباغ والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه " جرى خلال اللقاء بحث التطورات على الأراضي السورية وما يجري من أوضاع إقليمية ودولية حيث قدم الوزير السوري شرحا وافيا للأحداث".

وأكد رئيس مجلس النواب ان "الأوضاع الجارية في سوريا تحتاج الى التعامل بحكمة"، مشيرا الى "ضرورة عقد اجتماعات عاجلة لدول الجوار لإيجاد مخرج آمن للأوضاع بما يصب في مصلحة الشعب السوري أولا وشعوب المنطقة".

وحضر اللقاء رئيس لجنة العلاقات النيابية ديلان غفور صالح ووكيل وزير الخارجية العراقية هشام العلوي.



