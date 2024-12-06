2024-12-06 16:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، مع وزير الخارجية السوري بسام صبّاغ آخر تطوّرات الاحداث السورية وعموم المنطقة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني استقبل ، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السوري بسام صبّاغ"، مبينا ان "اللقاء شهد التباحث في آخر تطوّرات الساحة السورية وعموم المنطقة".

وجدد السوداني خلال اللقاء، بحسب البيان، "موقف العراق، بالوقوف إلى جانب سوريا الشقيقة وشعبها"، مؤكداً "أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وأشار إلى "الجهود السياسية والدبلوماسية المتواصلة التي يبذلها العراق، من أجل حفظ الأمن في سوريا، الذي ينعكس بشكل مباشر على الأمن في سائر بلدان المنطقة"، مشددا على "أهمية التنسيق مع الدول العربية الشقيقة، للخروج بموقف موحد تجاه تحديات المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في سوريا".



