منتخبنا البارالمبي لتنس الطاولة يحقق نتائج مميزة في بطولة العالم

2024-12-06 16:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واعحقق منتخبنا البارالمبي لتنس الطاولة إنجازاً بارزاً بحصوله على أربعة أوسمة ملونة تضمنت ميدالية ذهبية وثلاث فضيات في ختام بطولة العالم للقدرات الحركية التي أقيمت بتايلند.وقال رئيس وفد اتحاد تنس الطاولة البارالمبي نسيم الشمري في بيان للجنة البارالمبية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " منتخبنا البارالمبي تمكن من الحصول على ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية في ختام بطولة العالم للقدرات الحركية".وأضاف أن " الثنائي مصطفى غانم وإيمان حمزة حصلا على الميدالية الذهبية في فعالية الزوجي المختلط مما يعد إنجازاً مميزاً في منافسات المحفل العالمي ".ومن جانبه اوضح اداري الوفد ( ذكاء صبار) أن "اللاعب مصطفى غانم حصل على الميدالية الفضية بفعالية الفردي بعد أداء قوي طوال البطولة ،فيما توجت اللاعبة إيمان حمزة بفضية الفردي بعد أن أظهرت مهارات استثنائية في المباريات ،كما أحرزت اللاعبة طيبة محمد فضية الفردي في فئتها ".