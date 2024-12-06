السوداني يدعو لموقف عربي موحد تجاه التطورات في سوريا

2024-12-06 16:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيسالوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، على أهمية التنسيق مع الدولالعربية الشقيقة، للخروج بموقف موحد تجاه تحديات المنطقة، وفي مقدمتها التطورات فيسوريا.

جاء ذلك، خلال استقبالالسوداني، لوزير الخارجية السوري بسام الصبّاغ، في بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفقنيوز.

‏وشهداللقاء، التباحث في آخر تطوّرات الساحة السورية وعموم المنطقة، حيث جدد السوداني،موقف العراق بالوقوف إلى جانب سوريا وشعبها، مؤكداً أهمية الحفاظ على سيادة سورياووحدة أراضيها.

‏وأشاررئيس الوزراء، إلى الجهود السياسية والدبلوماسية المتواصلة التي يبذلها العراق، منأجل حفظ الأمن في سوريا، الذي ينعكس بشكل مباشر على الأمن في سائر بلدان المنطقة.