عراقجي: مشاوراتنا مع العراق مستمرة والوضع السوري يمثل تهديدا لدول المنطقة

2024-12-06 16:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، إن المشاورات مع العراق مستمرة، مشيرا الى ان حالة عدم الأمن في سوريا تمثل تهديدا لأمن جميع دول المنطقة.

وأكد عراقجي خلال لقائه وزير الخارجية فؤاد حسين في بغداد، أن "الجماعات الإرهابية وضعت خطة لإثارة الفوضى في المنطقة بدعم أمريكا والكيان الصهيوني".



من جانبه قال حسين، ان: "العراق يدعم جميع مبادرات تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة" مؤكداً، ان "أحداث سوريا تؤثر بشكل مباشر على أمن كل من العراق وإيران".

وأوضح، ان "أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية".

وشدد على "أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الدبلوماسية في معالجة الأزمات وإرساء الاستقرار الإقليمي".

يشار الى ان العاصمة بغداد قد احتضنت اليوم الجمعة، اجتماعاً لوزراء خارجية العراق وإيران وسوريا، لبحث الأوضاع في المنطقة، وذلك في ظل التطورات المتسارعة في سورية بعد تقدم فصائل المعارضة وسيطرتها على مدن رئيسة، آخرها مدينة حماة، وقبلها حلب الأسبوع الماضي.