القضاء العراقي يدين 5 موظفين بتهمة الضرر بالمال العام

2024-12-06 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الجمعة، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت أحكاماًبحق موظفين في دائرتي زراعة وتجارة المحافظة.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت يوم أمس الخميس،حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق خمسة موظفين بينهم امرأة يعملون في دائرتي الزراعةوالتجارة بمدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث تمت إدانتهم بالإضرار في المالالعام".

وبينالمصدر، أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوباتالعراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".