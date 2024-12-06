دوري نجوم العراق.. نفط ميسان يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الكرمة

2024-12-06 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ خطف فريق نفط ميسان ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق الكرمة، يوم الجمعة، ضمنمنافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب الرمادي عند الساعة الثانية والنصف ظهراً وانتهت لصالح نفطميسان بنتيجة 2-1.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، سجل الكرمة أولاً من ركلةجزاء نفذها بنجاح جون أوكلي في الدقيقة 14، وتمكن نفط ميسان من تعديل النتيجة فيالدقيقة 28 عبر اللاعب علي كوتي.

وفيالدقيقة 72 من الشوط الثاني سجل فريق نفط ميسان هدف التقدم الثاني عن طريق عثمانساياني.

وبهذهالنتيجة رفع فريق نفط ميسان رصيده للنقطة 15 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الكرمةعند النقطة 14 بالمركز السادس.