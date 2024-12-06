العبادي: العراقيون لا يخافون المنازلات مع الإرهاب

2024-12-06 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الجمعة، أن العراقيين لا يخافون المنازلات مع الإرهاب، فيما أكد أن تجنيب العراق كوارث صراع المحاور هو شجاعة قيادة وحكمة موقف.وقال العبادي في تدوينة له على منصة (إكس)- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراقيين أثبتوا أنهم لا يخافوا المنازلات وبالذات مع الإرهاب الذي سحقنا رأسه، لكن على المسؤولين عن قيادة البلاد التحلي بمسؤوليات القيادة، وفي طليعتها الإدارة الحكيمة للأزمات، وتجنيب البلاد المغامرات والحسابات الخاطئة".وأضاف، أن "منطقتنا تغلي بالحروب والصراعات، وتجنيب العراق كوارث صراع المحاور هو شجاعة قيادة وحكمة موقف، تتطلبها اللحظة التاريخية المعقدة والمتداخلة والملغومة".وأكد، أن "فرضت علينا الحرب فنحن لها أهل، دفاعاً عن العراق، لكن أن نشتريها بالمزايدات والمغامرات فلا".وواصل، أن "العراق في الصدارة يجب أن يكون شعارنا لحماية بلدنا أرضاً وشعباً ومصالح وسيادة"، لافتا إلى، أن "المزايدين بالشعارات عليهم أن يصمتوا".