وزير الخارجية: العراق يدعم جميع مبادرات تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة

2024-12-06 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن العراق يدعم جميع مبادرات تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مبنى وزارة الخارجية ببغداد".وأضاف البيان، أن "اللقاء استعرض التطورات في المنطقة، وبشكل خاص الأوضاع في سوريا".وتابع البيان، أن "الجانبين أعربا عن قلقهما البالغ إزاء خطورة ما يحدث هناك، مؤكدين أن تمدد الإرهاب في سوريا يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة بأسرها".وشدد حسين- بحسب البيان- على أن "العراق يدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة"، مبدياً استعداد بلاده، لـ "تقديم كل ما يلزم للمساهمة في تحقيق السلام وخفض التصعيد".وأكد، أن "ما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر على أمن كل من العراق وإيران، مما يستدعي تنسيق المواقف لضمان أمن واستقرار شعوب المنطقة".وأشار الوزير إلى، أن "أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية وحدها"، مؤكداً على، "أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الدبلوماسية في معالجة الأزمات وإرساء الاستقرار الإقليمي".