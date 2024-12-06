الأنواء الجوية تتوقع موجة برد قوية منتصف الشهر الحالي

2024-12-06 17:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتوقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تعرض العراق إلى موجة باردة قوية خلال منتصف الشهر الحالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"نماذج الطقس تتوقع اندفاع منخفـض قطبـي عميق خلال منتصف الشهر الحالي على عمـــوم مناطق العراق".وأضافت، أنه" متوقع أن يتسبب بتســـــــاقط كثيف للثلوج على مرتفعات شمال العراق وكذلك غرب إيران وانخفاض حــاد بدرجــات الحــرارة تحت الصفر المئوي شمال وغرب البلاد وأعلى من الصفر في مدن الوسط والجنوب"، متوقعة أن" يتسبب بموجة باردة قوية بعموم المنطقة".



