الهجرة الدولية: دعمنا 3000 مشروع لنازحين عائدين لديارهم

2024-12-06 17:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكدت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة كارلونا بانشيتي، اليوم الجمعة، مساعدة و دعم 3000 مشروع صغير وتوفير 15 ألف فرصة عمل بالعراق للنازحين العائدين لديارهم، فيما أشارت إلى أن هذه المشاريع ستنتهي نهاية العام الحالي.وقالت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة كارلونا بانشيتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنظمة الدولية للهجرة تساعد منذ أربع سنوات 3000 مشروع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أقامها نازحون عائدون لمناطقهم، والتي وفرت 15 ألف فرصة عمل وهذه المشاريع منحت لهم 50 مليون دولار لعدة مشاريع مختلفة في الزراعة والتطوير والتغير المناخي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".وأشارت إلى، أن "هناك عدة مانحين آخرين منهم الاتحاد الأوروبي والحكومات الألمانية والفلندية والكورية والولايات المتحدة".وأضافت، أن "المشاريع التي تم منحها القروض من المؤمل إكمالها نهاية العام الحالي وبعضها مستمر منذ عدة سنوات ودعم المنظمة الدولية للهجرة سيستمر دعما لمشاريع النازحين العائدين لديارهم".