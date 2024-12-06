مطالبات بتوحيد الموقف بين بغداد واربيل تجاه التطورات السورية

2024-12-06 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- أربيل

طالب الباحث في الشأن السياسي آرام محمد مصطفى، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، بتوحيد الموقف بين الإقليم وبغداد، إزاء تطورات الأوضاع في سوريا.

وقال محمد مصطفى في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "يجب أن يكون الموقف إزاء تطورات الأحداث في سوريا من قبل إقليم كردستان متوافقا مع المواقف التي تتخذها الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "الإقليم جزء من الدولة الاتحادية، وأي موقف تتخذه بغداد بالتأكيد يتم عن طريق ائتلاف إدارة الدولة، والأحزاب الكردية جميعها ممثلة بهذا التحالف، لذلك لا ينبغي اتخاذ قرار مخالف لما تتخذه بغداد، لآن ذلك يشتت المواقف بشأن مثل هكذا حدث مهم، وسيؤثر على أمن واستقرار الإقليم والعراق بشكل عام".

واكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية، مؤكداً أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة.

فيما أبلغ السوداني الرئيس التركي في اتصال هاتفي جرى بينهما، أن العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك، مشدداً على أن العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك.