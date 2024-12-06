الخارجية البرلمانية: لا يمكن فتح أي حوار مع الارهابيين.. القتل أو الاعتقال

2024-12-06 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، على رسائل ما تسمى بـ "جبهة تحرير الشام " المرسلة إلى العراق.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "العراق لم ولن يتعامل مع أي جهة ارهابية ومصير تلك الجهات في حال حاولت الاقتراب من العراق سيكون القتل او الاعتقال ولا حوار وتواصل معهم بأي طريقة كانت مباشرة او غير مباشرة ".

وبين الموسوي ان "العراق لا يعير اي اهمية لرسائل تلك الجماعات الارهابية الموجهة اليه فهو مستمر ومتواصل على تعزيز أمن حدوده والجهوزية الكاملة لقتال تلك الجماعات الارهابية في حال فكرت الاقتراب من العراق".

وكانت قد وجهت الفصائل السورية المسلحة، الأحد (1 كانون الأول 2024) رسالة إلى الحكومة العراقية والشعب العراقي.

وقالت إنها "لا تشكل أي تهديد للأمن أو الاستقرار في العراق أو في أي دولة من دول المنطقة"، مضيفة "نحن في حكومة الإنقاذ نطمئن الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق بأن سوريا لن تكون مصدرا للقلق أو التوتر في المنطقة على العكس من ذلك، فإننا ملتزمون بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأخوي مع العراق لضمان استقرار المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعبينا".

