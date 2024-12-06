مدير صحة ديالى يتعرض الى حادث سير

2024-12-06 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، (6 كانون الأول 2024)، بتعرض مدير صحة ديالى الى حادث سير على طريق بعقوبة - بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "مدير عام صحة ديالى (حيدر المكدمي) تعرض الى حادث سير على طريق بعقوبة - بغداد قرب منطقة الحديد 13 كم شمال غرب بعقوبة دون أي اصابات".

واضاف، ان "المكدمي بخير وصحة جيدة" نافيا ما تردد عن اصابته بجروح متوسطة".

يذكر ان المكدمي يشغل منصب مدير دائرة صحة ديالى منذ سنوات وقبلها مديرا لمستشفى بعقوبة.



