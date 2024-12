2024-12-06 17:35:04 - المصدر: مشروع CAST

مشروع CAST الكوري يأسر الشرق الأوسط وتايوان ويعرض الانجذاب العالمي للثقافة الكورية

حققت مبادرة CAST الكورية انطلاقة قوية في الشرق الأوسط، حيث جذبت الجمهور في معرض Gifts & Lifestyle Middle East Expo في دبي. وفي الوقت نفسه، واصلت المبادرة مسيرتها الناجحة في تايوان من خلال حضورها المميز في معرض POP UP ASIA وإطلاق متجر مؤقت لمدة شهر.

سول — يواصل مشروع مبادرة CAST، بقيادة Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST) (وزارة الثقافة والرياضة والسياحة) الكورية وKorean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) (المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي)، توسيع البصمة العالمية للثقافة الكورية. وفي نوفمبر، عرض مشروع CAST أكثر من 110 منتجات تعاونية مبتكرة في الشرق الأوسط وتايوان، مستهدفًا الأسواق الرئيسية بإستراتيجيات مصممة خصيصًا تمزج بين الثراء الثقافي والجدوى التجارية.

وللمرة الأولى، شاركت CAST في معرض "Gifts & Lifestyle Middle East expo" الذي أقيم في دبي في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر، حيث كشفت عن جناح كوري مخصص لها. وقد أثار المعرض اهتمامًا كبيرًا، حيث سُجِّلت ما يقرب من 190 استشارة تجارية. وقد أعربت شركات كبرى مثل Lava Brands وشريك توزيع Amazon في الشرق الأوسط، Enetstudioz، عن حماسها للمنتجات الكورية وفرص نجاحها في المنطقة.

ظهور الثقافة الكورية لأول مرة في الخليج

في هذا الصدد، علّق باك تشانغ سيك، رئيس KOFICE، قائلاً: "إن رؤية هذا الاهتمام الكبير بالمنتجات الكورية من الشركات التي تتخذ من الخليج مقرًا لها يعزز إيماننا بقوة الثقافة الكورية في الانتشار عالميًا". وأضاف: "تسلّط هذه الانطلاقة البارزة في الشرق الأوسط الضوء على الإقبال المتزايد على التعاون الثقافي والابتكار".

وفي الوقت نفسه، في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، عادت CAST إلى معرض "POP UP ASIA" في تايوان، حيث اجتذبت أكثر من 180 استشارة تجارية. ولتعزيز تأثيرها، أطلقت CAST متجرًا مؤقتًا في البوتيك التايواني الشهير 25TOGO، والذي يستمر لمدة شهر بدءًا من 14 نوفمبر. وشهد حفل الافتتاح مشاركة الممثل الكوري جين يونغ، الذي تعاون مع علامة الأزياء NACHE لتصميم أزياء رجالية حصرية.

وأضاف السيد/ يو إن تشون، وزير الثقافة والرياضة والسياحة: "لطالما قدّر السوق التايواني إبداع وجودة الثقافة الكورية". وأردف: "ويؤكد النجاح المستمر لمبادرة CAST في تايوان على تنوع منتجات الثقافة الكورية للتواصل مع جماهير متنوعة". وقد استقطب حضور جين يونغ تغطية إعلامية واسعة النطاق وتفاعل المعجبين، ما يدل على أن جاذبية الثقافة الكورية تتجاوز الحدود.

رؤية للتوسع العالمي مع تلاقي الثقافة والتجارة

KOFICE لا تزال ملتزمة بدفع عجلة النجاح الدولي للصناعات الثقافية الكورية من خلال مبادرات مثل مبادرة CAST. ومن خلال نهجها المخصص للأسواق الناشئة والراسخة، تخلق المبادرة فرصًا مستدامة للأعمال التجارية وتعزز الابتكار.

من جانبه، قال باك تشانغ سيك، رئيس KOFICE: "نحن فخورون برؤية CAST تفتح الأبواب أمام العلامات التجارية الكورية في منطقة الخليج وخارجها". وتابع قائلاً: "من خلال مزج الثقافة بالتجارة، فإننا لا نوسع نطاق وصولنا إلى السوق فحسب، بل نبني أيضًا جسورًا ثقافية دائمة".

تجسد مبادرة CAST كيف يمكن للتبادل الثقافي أن يعزز الفرص الاقتصادية. فمن خلال تقديم منتجات تعاونية تلقى صدى لدى الجماهير العالمية، تعيد مبادرة CAST تعريف كيفية عمل الصناعات الثقافية على الساحة الدولية.

واختتم باك تشانغ سيك قائلًا: "هدفنا هو الإلهام والابتكار". وأضاف: "وسواء كان ذلك من خلال التعاون الفني أو عروض المنتجات أو الفعاليات، فإن CAST تمثل أفضل ما في الإبداع الكوري وقدرته على التواصل مع العالم".

نبذة عن CAST

تُعدّ مبادرة CAST ("التواصل والتآزر لتحقيق التضافر والتحول") مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة والمؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي، وتهدف إلى الترويج للمنتجات الثقافية الكورية على الصعيد العالمي، وتعزيز التضافر بين الثقافة والتجارة في الأسواق الرئيسية.