تصاعد الأحداث في سوريا "يربك" الأسواق العراقية

2024-12-06 17:35:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىتواجه الأسواق العراقية منذ عدة أيام حالة من الارتباك بسبب إغلاق الحدود العراقية السورية على خلفية التطورات المتسارعة التي تشهدها المحافظات السورية والتقدم المتواصل لقوات المعارضة وسيطرتها على مساحات واسعة.وكان العراق يستقبل يومياً عشرات الشاحنات المحملة بالمنتجات السورية المُصدرة، وأبرزها الزراعية، إلى جانب منتجات منزلية ومنسوجات وصناعات غذائية مختلفة وزيوت ومنظفات وألبسة، باتت تغطي […]

