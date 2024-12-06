فؤاد حسين: ما يحدث في سوريا يؤثر على أمن العراق وإيران بشكل مباشر

2024-12-06 17:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الجمعة، إن ما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر على أمن كل من العراق وإيران.

وشدد حسين في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الايراني عباس عراقجي في العاصمة بغداد، على "تنسيق المواقف بين البلدين".

وأشار الوزير العراقي إلى أن "أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية وحدها"، مؤكداً على "أهمية الدور الدبلوماسي".

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "مشاوراتنا مع العراق مستمرة وحالة عدم الأمن في سوريا تمثل تهديدا لأمن جميع دول المنطقة".

وأضاف، أن "الجماعات الإرهابية وضعت خطة لإثارة الفوضى في المنطقة بدعم أمريكا والكيان الصهيوني".

ولفت وزير الخارجية الإيراني الى أن "دعم جميع دول المنطقة للحكومتين السورية والعراقية في محاربة الإرهاب أمر ضروري وحيوي".