فصائل عراقية تنسحب من سوريا باتجاه القائم وأنباء عن سيطرة "قسد" على "معبر البوكمال"

2024-12-06 18:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية وتقارير إعلامية، يوم الجمعة، بانسحاب فصائل عراقية من سوريا باتجاه مدينة القائم في الأنبار، مشيرة الى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على معبر البوكمال بين العراق وسوريا.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين من الفصائل العراقية انسحبوا من الجانب السوري باتجاه القائم"، مستدركا، "أنهم لم يدخلوا الاراضي العراقية لغاية الآن بانتظار وصول موافقات اصولية والتاكد من أن جميعهم عراقيين".

في السياق، ذكرت رويترز، أن "قوات قسد سيطرت على معبر البوكمال الحدودي مع العراق".

كما أشار المرصد السوري لحقوق الانسان، إلى أن "الجيش السوري سحب قواته من المناطق التي كانت تنتشر فيها في محافظة دير الزور".

ولفت الى أن "طريق حمص - حماة بيد المعارضة المسلحة".