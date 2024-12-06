2024-12-06 18:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الجمعة،عن موجة قطبية جديدة تجتاح البلاد وهطول كثيف للثلوج وانخفاض لدرجات الحرارة مادون الصفر.

وذكرتالهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نماذج الطقس تتوقع اندفاع منخفضقطبي عميق خلال منتصف الشهر الجاري على عموم مناطق العراق. ومتوقع أن يتسبب بتساقطكثيف للثلوج على مرتفعات شمال العراق وكذلك غرب إيران".

وأضافت"وكذلك انخفاض حاد بدرجات الحرارة تحت الصفر المئوي شمال وغرب البلاد وإلىأعلى من الصفر في مدن الوسط والجنوب، وموجة باردة قوية متوقعة على عموم المنطقة".