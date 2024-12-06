الأرقام مثيرة للقلق.. ديالى تطلق استراتيجية معالجة السرطان: السفر متعب والتكاليف باهظة

2024-12-06 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف محافظ ديالى عدنان الشمري، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، عن محاور اول استراتيجية لمعالجة السرطان في المحافظة، فيما أشار إلى أن معدل الإصابات مثير للقلق.

وقال الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية في السنوات الخمس الأخيرة مثيرة للقلق في ضوء ما موجود من ارقام لدى دائرة صحة ديالى ولكل الفئات دون استثناء".

وأضاف، أن" هناك ارتفاع بمعدلات الإصابة بالأمراض السرطانية، كما أن رحلة العلاج متعبة وباهظة في تكاليفها في بعض الأحيان خاصة وان النسبة الأكبر من ضحايا هذا المرض هم من شرائح دون خط الفقر ما يعني أعباء قاسية نفسيا وماديا على هذه الشرائح".

وأشار الشمري الى، أن" ديالى ماضية في تطبيق اول استراتيجية من نوعها في معالجة الامراض السرطانية من خلال تسريع وتيرة بناء مستشفى تخصصي والذي بلغ نسبه الإنجاز 80% مع تهيئة كوادر تخصصية من اجل المضي في تطبيق البرامج الاحدث في العلاج".

وتابع المحافظ الى، أن" نسعى الى تشكيل فريق علمي متخصص من اجل تحديد أسباب زيادة الإصابات بالأمراض السرطانية والاستعانة بكل الخبرات قدر المستطاع من اجل المضي في اتخاذ أي قرارات تسهم في تقليل الإصابات".

وأعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، ما اسمتها "القائمة التراكمية" لمرضى الأورام السرطانية داخل المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ"بغداد اليوم"، ان "دائرته تضم مركزا تخصصيا للاورام السرطانية يمثل مرجعا علميا واحصائيا في نفس الوقت على مستوى المحافظة"، مؤكدا ان "قائمة تراكمية السرطان المسجل حتى اليوم تصل الى اكثر من 4800 حالة مؤكدة وهي موثقة بالسجلات بادق التفاصيل".

واضاف ان "تراكمية السرطان تعني اجمالي الحالات المسجلة للسنوات الماضية وليس لفترة محدودة"، لافتا الى ان "معدلات الاصابة السنوية وفق القراءات المتوفرة مثيرة للقلق وتضم فئات عمرية متعددة بينها الاطفال".

واشار الى ان "المصابين يتلقوا علاجات وفق برامج مختلفة وفق لنوعية الاصابة وحدتها والطواقم الطبية تتفاعل مع الحالات المرضية وفق الامكانيات المتاحة من اجل تسهيل برامج العلاج وتقديم الادوية".