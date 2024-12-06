2024-12-06 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، (6 كانون الأول 2024)، بقيامها بضبط حالات رشى وتلاعبٍ في اثنين من دوائر مُديريَّة بلديَّات مُحافظة ذي قار.

وأشارت النزاهة، في بيان، تلقته "بغداد اليوم" الى، أنَّ "فريقاً من مُحقّقي الهيئة في المُحافظة انتقل إلى مُديريَّة بلديَّات ذي قار وتمكَّن من ضبط مسؤول شعبة رفع التجاوزات في بلديَّة البطحاء مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ من المال،" مُوضحةً أنَّه "تمَّ ضبط المُتَّهم لدى خروجه من المُديريَّة بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة من أحد المُراجعين؛ لقاء الإسراع بإجراءات تخصيص قطعة أرض للمراجع".

وأضافت، إنَّ "الفريق تمكَّن، بعد المُتابعة والتدقيق، من كشف حالات تلاعبٍ في محضر تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ لذوي الشهداء والجرحى في شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة،" لافتةً إلى رصد تلاعبٍ في (161) معاملة تخصيص تمَّ تسجيلها خلافاً للقانون من أصل (270) معاملة تمَّ تدقيقها".

ونوهت النزاهة، الى "إدراج أشخاصٍ غير مُستحقين فيها، ممَّا أدى إلى إلحاق ضررٍ كبيرٍ بالمال العام بحسب تقدير لجنة التضمين المُؤلَّفة في المُحافظة".

وتابعت "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهم الذي تمَّ ضبطه في العمليَّة الأولى على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهم واستمرار التحقيق لتحديد المُقصّرين في العمليَّة الثانية؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقّهم".



