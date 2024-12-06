موجة قطبية جديدة تجتاح العراق والحرارة دون الصفر المئوي

2024-12-06 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، (6 كانون الأول 2024)، عودة ثانية للبرودة القطبية الى البلاد في منتصف الشهر الجاري.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "نماذج الطقس تتوقع اندفاع منخفض قطبي عميق خلال منتصف الشهر الحالي على عموم مناطق العراق".

وتوقعت، أن "يتسبب (المنخفض) بتساقط كثيف للثلوج على مرتفعات شمال العراق وكذلك غرب إيران مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة تحت الصفر المئوي شمال وغرب البلاد وأعلى من الصفر في مدن الوسط والجنوب".

وأشارت الى "موجة باردة قوية متوقعة على عموم المنطقة".