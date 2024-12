موجة قطبية تجتاح العراق والحرارة في هذا الموعد

2024-12-06 18:45:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، عودة ثانية للبرودة القطبية الى البلاد في منتصف الشهر الجاري. وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، إن "نماذج الطقس تتوقع اندفاع منخفض قطبي عميق خلال منتصف الشهر الحالي على عموم مناطق العراق". وتوقعت، أن "يتسبب (المنخفض) بتساقط كثيف للثلوج على مرتفعات شمال العراق وكذلك غرب إيران مع […]

