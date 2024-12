الصدر ينأى بالعراق عن نيران سوريا.. قراءة في الموقف “الصارم”

2024-12-06 18:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر في ظل التطورات المتسارعة على الساحة السورية، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية والفصائل المسلحة إلى عدم التدخل في الشأن السوري، محذرًا من الانجرار وراء صراعات إقليمية قد تؤثر سلبًا على أمن واستقرار العراق. وأشار الصدر في بيان له، إلى أن الشعب السوري هو الوحيد المخول بتقرير مصيره، مؤكدًا ضرورة …

