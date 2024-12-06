2024-12-06 19:00:04 - المصدر: ايشان

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن العراق يدعم المبادرات التي تحقق السلام في المنطقة، بعيداً عن الوسائل العسكرية، معتبراً أن تمدد الإرهاب في سوريا، يمثل خطراً لأمن المنطقة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، استقبل يوم الجمعة الموافق 6 كانون الأول 2024، وزير […]

ظهرت المقالة العراق: تمدد الإرهاب في سوريا يهدد أمن المنطقة.. يجب استخدام الدبلوماسية لحل المشكلات أولاً على ايشان.



