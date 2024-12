2024-12-06 20:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أظهرت نتائج استفتاء اجرته عراق أوبزيرفر عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي ان 72% ممن شاركوا في الاستفتاء لا يريدون ان يتدخل العراق عسكرياً في سوريا، فيما اجاب بـ (نعم) 16% فقط، بينما قال 12% بأنهم لا يدرون إن كان يجب على العراق ان يتدخل عسكرياً او لا في سوريا. ويسود جدل …

