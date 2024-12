2024-12-06 20:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر عقد وزراء خارجية العراق وسوريا وايران، مساء اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفياً يخص اخر التطورات التي تمر بها دمشق، في الوقت الذي اعتبرت بغداد الهجمات الارهابية “مدانة”، اعلنت طهران دعمها للحكومة السورية. وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن أمن سوريا متعلق بأمن المنطقة، فيما بين أن العراق سيدعو الى اجتماع عاجل للجامعة العربية …

The post الملف السوري على طاولة ثلاثية.. بغداد تدين وطهران تدعم ودمشق تتحرك first appeared on Observer Iraq.