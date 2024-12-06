بعد ساعات على مقتلهما.. التعرف على هوية عناصر "خلية حمرين" الإرهابية

2024-12-06 20:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، عن التعرف على هوية ما اسماها "خلية حمرين".

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العملية الامنية التي نفذت في عمق تلال حمرين من الجهة الشرقية في ديالى ظهر اليوم والتي اسفرت عن مقتل اثنين من ارهابيي داعش احدهما يرتدي حزاما ناسفا تم الاستدلال على هويتهما".

وأضاف "انهما شكلا لسنوات جزء من خلية تنشط في 5 مناطق في حمرين ومطيبيجة وصولا الى الميتة اي بين ديالى وصلاح الدين وبعد الضربات الجوية الأخيرة تم تحييد نشاط اغلب الخلايا ودفعهما للاختباء في مضافات محددة لتفادي الرصد"، مؤكدا ان "كلا الإرهابيين عراقيي الجنسية وسيتم اعلان تفاصيل أخرى عنهما قريبا".

وأشار المصدر الى ان "العملية نوعية واسهمت في الإطاحة بخلية متورطة بالعديد من الجرائم الإرهابية في مناطق عدة من ديالى".

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، الإطاحة بـ"عنصرين إرهابيين" من تنظيم داعش في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبالتنسيق والمتابعة مع القوة الماسكة للأرض، تم رصد عنصرين إرهابيين أحدهما خطر جدا في منطقة حمرين ضمن محافظة ديالى".

وأضافت أنه "وفقا لهذه المعلومات الدقيقة فقد تحركت خلية الصقور وحاصرتهما وتمكنت من قتلهما وتبين ان أحدهما كان يرتدي حزاما ناسفا".

وأوضحت الوزارة أن "العملية اسفرت عن ضبط أسلحة واعتدة ومواد لوجيستية كانت بحوزتهما".