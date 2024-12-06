2024-12-06 20:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة، أن مشروع جسر الطلائع - البيجية سيخدم المناطق المارة بمطار المثنى وسط بغداد وصولا إلى ساحة اللقاء في المنصور غربها ويحل عددا من العقد المرورية.وقال مدير المشروع في الوزارة معتز جواد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع جسر الطلائع - البيجية يخدم عددا من المناطق المارة بمطار المثنى، كمناطق الكاظمية والعلاوي والمنصور وصولا إلى ساحة اللقاء".وأضاف جواد، أن "المشروع سيخدم أيضا جانب الكرخ، حيث يعتبر خطا جديدا مساعدا لخط شارع الزوراء والإسكان".وتابع جواد، "كما أن المشروع سيعالج الزحامات المرورية من جسر الباب المعظم مرورا بالشيخ معروف- المقبرة والسكك، عبورا من مطار المثنى باتجاه ساحة اللقاء، إضافة إلى أن المشروع سيفتح خطا جديد بين الرصافة والكرخ، ويحل عقدة من الزحامات المرورية خصوصا بين متنزه الزوراء ومنطقة الإسكان".وأشار إلى، أن "مساحة المشروع تبلغ قرابة الـ 5 كيلومترات"، مبينا، أن "نسبة الإنجاز وصلت إلى 65% وهنالك تنسيق عالٍ بين الدوائر الخدمية واللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء".