التعادل السلبي يحسم مواجهة كربلاء والكهرباء في دوري نجوم العراق
2024-12-06 20:40:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
انتهت مباراة كربلاء والكهرباء بالتعادل السلبي، 0-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق.
ورغم المحاولات من الجانبين، لم يتمكن أي فريق من هز شباك الآخر، ليحصد كل منهما نقطة واحدة في ترتيب البطولة.
انتهت مباراة كربلاء والكهرباء بالتعادل السلبي، 0-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق.
ورغم المحاولات من الجانبين، لم يتمكن أي فريق من هز شباك الآخر، ليحصد كل منهما نقطة واحدة في ترتيب البطولة.