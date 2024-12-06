التعادل السلبي يحسم مواجهة كربلاء والكهرباء في دوري نجوم العراق

2024-12-06 20:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعانتهت مباراة كربلاء والكهرباء بالتعادل السلبي، 0-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق.ورغم المحاولات من الجانبين، لم يتمكن أي فريق من هز شباك الآخر، ليحصد كل منهما نقطة واحدة في ترتيب البطولة.