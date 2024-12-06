ميسي لجماهير برشلونة: أفتقدكم وأمل أن نلتقي قريبا

2024-12-06 20:40:02 - المصدر: واع

متابعة- واعأعرب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، عن أمله في عودة الفريق الكتالوني إلى مكانته المرموقة في عالم كرة القدم.وقال ميسي: “أتمنى أن يعود النادي إلى ما كان عليه دائمًا كمرجع عالمي في كرة القدم، حيث يواصل القتال للفوز بالألقاب في نهاية كل موسم.”وأضاف، “في برشلونة، لا يمكنك الاكتفاء بالمركز الثاني أو عدم تحقيق الألقاب؛ فالجماهير والأعضاء يطالبونك دائمًا ببذل أقصى ما لديك. كونك جزءًا من أفضل نادٍ في العالم يعني تحمل مسؤوليات ومطالب كبيرة.”وتابع: “أود رؤية برشلونة يفوز بالدوري الإسباني، وكأس الملك، ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى. وفي المواسم التي يصعب تحقيق ذلك، يجب أن ننافس حتى اللحظة الأخيرة.”ووجه ميسي رسالة مؤثرة لجماهير النادي الكتالوني قائلاً: “أفتقدكم كثيرًا، وأتمنى أن نلتقي قريبًا، كونوا فخورين دائمًا بكونكم جزءًا من أفضل نادٍ في العالم.”