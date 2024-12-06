القيسي يناقش مع المشهداني أزمة أراضي البكرية ويقدم "طلبا عاجلا"

2024-12-06 20:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قدم القيادي في تحالف العزم، النائب محمود القيسي، اليوم الجمعة، (6 كانون الأول 2024)، الى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، "طلباً" للتدخل بشكل عاجل لإيقاف توزيع أراضي منطقة البكرية ببغداد.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، ان القيسي استقبل بمنزله المشهداني خلال زيارته اليوم لمنطقة الرضوانية جنوبي العاصمة بغداد وقدم له "طلبًا لرئيس مجلس النواب للتدخل بشكل عاجل لإيقاف إجراءات توزيع الأراضي التي استثنت أهالي المنطقة، الذين يعيشون فيها منذ أجيال" محذرًا من، أن "هذه الخطوات تهدد النسيج الاجتماعي لسكان بغداد".

ودعا القيسي، إلى "تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح بالبناء في الأراضي البينية الواقعة ضمن القطع الزراعية،" مشيراً إلى، أن "هذا الحل يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز استقرار المنطقة".

وطلب القيادي بتحالف العزم، من رئيس مجلس النواب "التواصل مع رئيس مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة سريعاً وضمان حقوق الأهالي، مما يسهم في استقرار منطقة البكرية".