3 ساعات تشغيل خلال 24 ساعة.. الكهرباء تغادر كردستان والظلام يخيم على الأجواء

2024-12-06 20:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

تشهد السليمانية ومدن إقليم كردستان تراجعا كبيرا في ساعات تشغيل الطاقة الكهربائية، فخلال اليوم الماضي، لم تعمل الكهرباء الرئيسية سوى 3 ساعات.

وعبر عدد من المواطنين، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، عن غضبهم الشديد إزاء هذا التراجع الكبير في تجهيز الطاقة، وسط دعوات للحكومة بحل سريع لهذه المشكلة.

وبالرغم من سوء تجهيز الطاقة الكهربائية، وقلة ساعات التشغيل، فإن المولدات الأهلية هي الأخرى لا تعمل بنظام التشغيل لمدة 24 ساعة، ويكون التشغيل بنظام الساعات، من الساعة الواحدة ظهرا، وحتى الساعة الواحدة ليلا، فيما يخيم الظلام بعدها على أجواء مدن الإقليم.

ويقول الخبير الاقتصادي عثمان كريم إن، السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء في الإقليم يعود لقيام الحكومة وعبر الشركات المختصة ببيع الطاقة الكهربائية الى محافظات نينوى وكركوك.

وبين في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "هذا السبب أدى لتراجع تجهيز الطاقة، فضلا عن قيام الحكومة بتجهيز المجمعات السكنية الحديثة بالطاقة لمدة 24 ساعة".

وأضاف أن "الاقليم يحتاج حاليا الى 7 آلاف ميغا واط، والتجهيز في الاقليم لا يصل كحد أعلى الى 3 الاف ميغا واط، وهذا السبب وراء أزمة الكهرباء الخانقة داخل مدن الإقليم".

وبحسب مصادر خاصة فإن أهالي أقضية سيد صادق وبنجوين ومناطق أخرى في السليمانية هددوا بالاعتصام المفتوح، إذا لم تحل أزمة الكهرباء.

ويعاني إقليم كردستان من أزمات مختلفة، أبرزها تأخر صرف رواتب الموظفين، فضلا عن ارتفاع سعر الوقود، وزيادة معدلات الضرائب.